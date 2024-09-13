Ким Чен Ын заявил о необходимости увеличить производство материалов для ядерного оружия

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил Институт ядерного оружия и базу по производству ядерного вещества для атомного оружия, сообщает радио "Голос Кореи".

Отмечается, что Ким Чен Ын ознакомился с производством ядерных боеголовок и ядерного вещества. Он также наметил "важные задачи по перспективному плану для увеличения производства ядерного вещества для атомного оружия".

В свою очередь, южнокорейское агентство "Ренхап" со ссылкой на ЦТАК сообщает, что в ходе визита северокорейский лидер подчеркнул необходимость "дальнейшего увеличения количества центрифуг с целью экспоненциального увеличения ядерного оружия для самообороны в соответствии с линией партии на наращивание ядерных вооруженных сил".