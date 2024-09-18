Поиск

Куба и Венесуэла осудили Израиль за "кибератаку против Ливана"

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Куба и Венесуэла осудили Израиль после взрывов пейджеров членов движения "Хезболла" в Ливане, в результате чего погибли не менее 11 человек, тысячи получили ранения.

В миреЧисло жертв взрывов пейджеров в Ливане выросло до 11 человек, около 4 тыс. раненыЧисло жертв взрывов пейджеров в Ливане выросло до 11 человек, около 4 тыс. раненыЧитать подробнее

Правительство Венесуэлы осудило кибератаку, совершенную "Израилем против жителей южного Ливана, Бейрута и его окрестностей", говорится в коммюнике, которое опубликовал в своем блоге глава венесуэльского МИД Иван Хиль.

Каракас предостерег мировое сообщество от замалчивания "пагубного и систематического нарушения Израилем принципов, закрепленных в международном праве".

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес также осудил "израильскую кибератаку против Ливана".

Он назвал произошедшее "опасной эскалацией на Ближнем Востоке с потенциально серьезными и непредсказуемыми последствиями для региона".

Ранее сообщалось, что в разных частях Ливана одновременно взорвались пейджеры, которые использовали члены ливанского шиитского движения "Хезболла". Ближневосточные СМИ со ссылкой на ливанский Минздрав сообщили, что в результате погибли не менее 11 человек, около 4 тыс. получили ранения, состояние 400 из них оценивается как критическое.

Взрывы пейджеров в Ливане

9
Хроника 07 октября 2023 года – 18 сентября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Венесуэла Израиль Бруно Родригес Ливан Куба
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: среда, 18 сентября

Dow и S&P 500 почти не изменились, Nasdaq прибавил 0,2%

Dow и S&P 500 почти не изменились, Nasdaq прибавил 0,2%
Обострение палестино-израильского конфликта

Спецкоординатор ООН по Ливану опасается эскалации после взрывов пейджеров

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 18 сентября повысилась на 5,6%

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 18 сентября повысилась на 5,6%
Обострение палестино-израильского конфликта

Число жертв взрывов пейджеров в Ливане выросло до 11 человек, около 4 тыс. ранены

Число жертв взрывов пейджеров в Ливане выросло до 11 человек, около 4 тыс. ранены

Что произошло за день: вторник, 17 сентября

Более 310 тыс. человек подписали петицию с призывом к импичменту Макрона

Восемь человек погибли, не менее 2,7 тысяч ранены при взрывах пейджеров в Ливане

Восемь человек погибли, не менее 2,7 тысяч ранены при взрывах пейджеров в Ливане

СМИ сообщили, что Шойгу прибыл в Иран

Обострение палестино-израильского конфликта

В Ливане произошли массовые взрывы пейджеров у участников "Хезболлы"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });