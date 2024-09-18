Куба и Венесуэла осудили Израиль за "кибератаку против Ливана"

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Куба и Венесуэла осудили Израиль после взрывов пейджеров членов движения "Хезболла" в Ливане, в результате чего погибли не менее 11 человек, тысячи получили ранения.

Правительство Венесуэлы осудило кибератаку, совершенную "Израилем против жителей южного Ливана, Бейрута и его окрестностей", говорится в коммюнике, которое опубликовал в своем блоге глава венесуэльского МИД Иван Хиль.

Каракас предостерег мировое сообщество от замалчивания "пагубного и систематического нарушения Израилем принципов, закрепленных в международном праве".

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес также осудил "израильскую кибератаку против Ливана".

Он назвал произошедшее "опасной эскалацией на Ближнем Востоке с потенциально серьезными и непредсказуемыми последствиями для региона".

Ранее сообщалось, что в разных частях Ливана одновременно взорвались пейджеры, которые использовали члены ливанского шиитского движения "Хезболла". Ближневосточные СМИ со ссылкой на ливанский Минздрав сообщили, что в результате погибли не менее 11 человек, около 4 тыс. получили ранения, состояние 400 из них оценивается как критическое.