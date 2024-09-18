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В тайваньской Gold Apollo заявили, что взорванные пейджеры произведены в Европе под брендом компании

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU -Тайваньская компания Gold Apollo не производила пейджеры, которые были подорваны в Ливане, заявил журналистам основатель компании Су Цинкуан.

"Это был не наш продукт. Дело в том, что на нем был только наш бренд", - сказал он.

Предприниматель уточнил, что взорвавшиеся пейджеры были изготовлены европейской компанией, которая имеет право использовать тайваньский бренд, но не назвал ее.

Глава Gold Apollo отметил, что его фирма также стала жертвой инцидента. "Мы ответственная компания. Это очень смущает", - сказал он.

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Ранее о том, что пейджеры были произведены Gold Apollo сообщила The New York Times.

"Согласно американским источникам, проинформированным об операции, пейджеры и другие устройства связи, которые взорвались во вторник по всему Ливану, были импортированы из Тайваня и начинены взрывчаткой", - говорилось в публикации.

По данным газеты, большинство взорвавшихся устройств были моделью AP924 компании Gold Apollo. Источники сообщили, что взрывчатка весила от 28 до 56 граммов и была заложена рядом с аккумулятором устройств. Они добавили, что каждое устройство имело специальный переключатель, которым можно было управлять дистанционно и использовать для детонации.

По сообщениям многочисленных СМИ, пейджеры были заказаны движением "Хезболла" в количестве около 5 тыс. штук.

Телеканал CNN сообщил, что подрывы принадлежащих членам движения "Хезболла" пейджеров в Ливане были организованы израильской разведкой и военными.

"Как стало известно CNN, Израиль стоял за нападением, в результате которого во вторник в Ливане одновременно взорвались тысячи пейджеров, принадлежащих членам "Хезболлы". Операция, в результате которой тысячи людей по всему Ливану получили ранения, стала результатом действий израильской разведывательной службы "Моссад" и израильских военных", - говорилось в сообщении.

Накануне в разных частях Ливана одновременно взорвались пейджеры, которые использовали члены ливанского шиитского движения "Хезболла". Ближневосточные СМИ со ссылкой на ливанский Минздрав сообщили, что в результате погибли не менее 11 человек, около 4 тыс. человек получили ранения, состояние 400 из них оценивается как критическое.

Взрывы пейджеров в Ливане

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Хроника 07 октября 2023 года – 18 сентября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
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