Спецкоординатор ООН по Ливану опасается эскалации после взрывов пейджеров

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Специальный координатор ООН по Ливану Жанин Хеннис-Плассхерт назвала взрывы пейджеров в Ливане "крайне тревожной эскалацией".

По ее словам, взрывы пейджеров в Ливане "знаменуют собой крайне тревожную эскалацию в и без того неприемлемо взрывоопасной обстановке".

Она осудила кибератаку и напомнила, что в соответствии с международным гуманитарным правом "гражданские лица не являются мишенью и должны постоянно находиться под защитой".

"Даже одна жертва среди гражданского населения - это слишком много", - говорится в заявлении Хеннис-Плассхерт.

Спецкоординатор ООН также призвала "все заинтересованные стороны воздержаться от любых дальнейших действий или воинственной риторики, способных спровоцировать более масштабный пожар, который никто не может себе позволить".

Ранее сообщалось, что одновременно в разных частях Ливана взорвались пейджеры, которые члены ливанского шиитского движения "Хезболла" использовали для передачи данных. Предполагается, что взорвались от перегрева литиевые аккумуляторы этих устройств. Как отмечает телеканал "Аль-Джазира", вероятно, все эти устройства взорвались в результате скоординированной кибератаки.