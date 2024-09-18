Иран анонсировал подписание договора о партнерстве с РФ в ходе визита Пезешкиана

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Договор о стратегическом сотрудничестве Ирана и РФ будет подписан во время поездки иранского президента Масуда Пезешкиана в Россию, сообщил член парламентского комитета по национальной безопасности и внешней политики Абулфазл Зохреванд.

"Он отметил, что давно ожидаемое соглашение о стратегическом сотрудничестве между двумя государствами подпишут в ходе предстоящего визита Пезешкиана в Россию", - информирует агентство "Тасним", с которым общался Зохреванд.

Он также повторил позицию иранских властей, согласно которой сообщения о поставках Ираном России баллистических ракет не соответствуют действительности. Иранский политик отметил, что правительства европейских стран пытаются повлиять на общественное мнение с целью помешать процессу развития стратегического сотрудничества Тегерана и Москвы.

10 сентября секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что Россия завершает внутригосударственные процедуры, необходимые для подготовки к подписанию на высшем уровне нового базового межгосударственного договора между Москвой и Тегераном.

Пезешкиан на встрече в Тегеране с Шойгу заявил о работе иранского правительства над развитием двусторонних отношений. По информации агентства ИРНА, Пезешкиан и Шойгу также обсудили подготовку к участию иранского лидера в переговорах на саммите БРИКС в Казани.

Кроме того, ИРНА приводило высказывания Шойгу, сообщившего, что в переданном им иранскому президенту послании президента РФ Владимира Путина говорится, что позиция Москвы по сотрудничеству с Ираном по региональным вопросам не изменилась.