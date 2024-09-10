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РФ вскоре звершит подготовку к подписанию базового межгосударственного договора с Ираном

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Россия завершает внутригосударственные процедуры, необходимые для подготовки к подписанию на высшем уровне нового базового межгосударственного договора между Москвой и Тегераном, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

"Рассчитываем на скорое заключение нового базового межгосударственного договора. Завершаем внутригосударственные процедуры, необходимые для подготовки документов к подписанию президентами (России и Ирана)", - сказал он в ходе беседы с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадианом, состоявшейся "на полях" встречи высоких представителей стран БРИКС и БРИКС+, курирующих вопросы безопасности.

"Мы готовы к наращиванию взаимодействия по линии Совета безопасности. Продолжаем держать на контроле вопросы практической реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне", - сказал Шойгу.

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По его словам, присоединение Ирана к БРИКС создало дополнительные возможности для повышения качества взаимодействия его членов в целях формирования единой и неделимой архитектуры стратегической безопасности и справедливого полицентричного миропроядка.

Шойгу поблагодарил Ахмадиана за теплый прием, оказанный российской делегации во главе с секретарем СБ РФ в ходе рабочей поездки в Тегеран в начале августа нынешнего года.

"Думаю, основные темы, которые мы с вами обсуждали, получат развитие завтра во время пленарного заседания, а сегодня я бы хотел обсудить несколько вопросов, которые так или иначе касаются вопросов безопасности и нашей дальнейшей работы", - сказал Шойгу.

РФ Иран Сергей Шойгу
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