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ЦАХАЛ перебросила 98-ю дивизию на север ближе к границе с Ливаном

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Командование Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в обстановке разрастания конфликта с движением "Хезболла" передислоцировало на север страны ближе к Ливану 98-ю дивизию, сообщает в среду The Times of Israel.

Издание отмечает, что ранее 98-я дивизия находилась в ведении Южного военного округа, вела операции в секторе Газа. Ее отвели из Хан-Юниса в конце августа. Теперь дивизия будет получать приказы от Северного военного округа.

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По данным газеты, в 98-ю дивизия входят воздушно-десантные бригады и бригады специального назначения, ее примерная численность - 10-20 тыс. человек.

В свою очередь портал Ynet поясняет, что, как и 36-я дивизия ЦАХАЛ, 98-я дивизия будет участвовать в возможной сухопутной операции Израиля в Ливане.

Накануне в разных частях Ливана, в основном на юге страны, и в Сирии одновременно взорвались пейджеры, которые использовали члены "Хезболлы". Ближневосточные СМИ со ссылкой на ливанский Минздрав сообщили, что погибли не менее 11 человек, около 4 тыс. человек получили ранения, состояние 400 из них оценивается как критическое.

ЦАХАЛ Ливан Израиль
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