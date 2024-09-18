Взрывчатка в пейджерах в Ливане имела свойства, не позволявшие ее обнаружить

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Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Взрывчатое вещество, которое находилось во взорвавшихся в Ливане пейджерах, специально разработали для этой миссии, и его нельзя было обнаружить сканерами, сообщает в среду "Аль-Маядин" со ссылкой на источники в местных сферах безопасности.

"Источники пояснили, что взрывчатый материал для этой сложной операции мог пройти незамеченным любым доступным оборудованием для сканирования - в странах и аэропортах по всему миру; взрывчатка не поддавалась обнаружению. Иными словами, материал создали конкретно под эту миссию", - отмечает телеканал.

По словам источников, вопреки первоначальным оценкам, сдетонировали не аккумуляторы в пейджерах, а литий в аккумуляторах. Они отметили, что организаторы диверсии хотели причинить максимальный урон тем, кто носил пейджеры, часто на поясе.

Также, по данным собеседников телеканала, когда пришел сигнал для подрыва, на него не среагировали пейджеры, которые были отключены, находились вне зоны покрытия связи или относились к более старым моделям.

Вместе с тем источники подтвердили звучавшие ранее утверждения, что за атакой стоят служба разведки Израиля "Моссад" и Управление военной разведки (АМАН).

Накануне в разных частях Ливана одновременно взорвались пейджеры, которые использовали члены ливанского шиитского движения "Хезболла". Ближневосточные СМИ со ссылкой на ливанский Минздрав сообщили, что погибли не менее 11 человек, около 4 тыс. человек получили ранения, состояние 400 из них оценивается как критическое.

Позднее портал Axios со ссылкой на трех неназванных представителей властей США сообщал, что в Израиле приняли решение подорвать раньше времени пейджеры членов движения "Хезболла", опасаясь, что движению вскоре станет известно об этой секретной израильской операции. Изначально израильская разведка планировала внезапно взорвать пейджеры, оказавшиеся в распоряжении "Хезболлы", в случае полномасштабной войны между Израилем и движением.