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Axios сообщил, что Израиль решил подорвать пейджеры "Хезболлы" раньше времени

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - В Израиле приняли решение подорвать раньше времени пейджеры членов движения "Хезболла" в связи с предположениями, что в "Хезболле" вскоре станет известно о секретной израильской операции, сообщает Axios со ссылкой на трех неназванных представителей властей США.

"Это был момент из серии "используй или потеряешь", - пояснил один из собеседников портала.

Бывший представитель израильских властей, знакомый с этой операцией, рассказал Axios, что изначально израильская разведка планировала внезапно взорвать пейджеры, оказавшиеся в распоряжении "Хезболлы", в случае полномасштабной войны между Израилем и движением.

Однако, по словам американских чиновников, за последние дни израильское руководство все больше беспокоила вероятность того, что "Хезболла" разгадает его замыслы. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, командование Армии обороны Израиля и руководители разведки, министры приняли решили активизировать операцию до того, как "Хезболла" раскроет их планы. В то время как в понедельник спецпосланник США по Ливану Амос Хохштейн находился с визитом в Израиле, Нетаньяху, израильский министр обороны Йоав Галант и другие высокопоставленные представители властей часами обсуждали перспективы раскрытия операции неприятелем.

Американский источник Axios подчеркнул, что, когда представители израильских властей встречались с Хохштейном, они никак не намекали, что произойдет вскоре.

Ранее Axios со ссылкой на двух американских чиновников также сообщал, что США не располагали информацией об операции с подрывом пейджеров "Хезболлы".

Накануне в разных частях Ливана, в основном на юге страны, и в Сирии одновременно взорвались пейджеры, которые использовали члены "Хезболлы". Ближневосточные СМИ со ссылкой на ливанский Минздрав сообщили, что погибли не менее 11 человек, около 4 тыс. человек получили ранения, состояние 400 из них оценивается как критическое.

Взрывы пейджеров в Ливане

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Израиль Ливан Хезболла
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