Взрывы пейджеров и раций в Ливане унесли жизни 37 человек

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Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Не менее 37 человек погибли в Ливане от взрывов пейджеров и портативных раций в минувшие вторник и среду, сообщает The National со ссылкой на данные ливанского Минздрава.

12 человек погибли во вторник. Взрывы в среду привели к гибели 25 человек, все они являлись членами ливанского движения "Хезболла".

Еще 2 750 человек получили травмы, многие - серьезные.

Глава ливанского правительства Наджиб Микати в преддверии заседания СБ ООН по инцидентам с пейджерами в Ливане призвал ООН "занять твердую позицию по прекращению израильской агрессии против Ливана и технологической войны, которую она ведет."

Во вторник в разных частях Ливана одновременно взорвались пейджеры у членов "Хезболлы". По данным CNN, за взрывом пейджеров в Ливане, стоял Израиль: это была совместная операция израильской разведки и армии. В среду взрывы произошли в пригороде Бейрута и в южных районах Ливана. В "Хезболле" сообщили, что взорвались портативные рации, которые члены движения используют для коммуникации.

Посол Ирана в Ливане Моджтаб Амани был в числе пострадавших от взрывов пейджера.

Постпред Ирана при ООН в письме генсеку всемирной организации Антониу Гутерришу заявил, что Тегеран примет меры в связи с нападением на своего посла.

В "Хезболле" возложили ответственность за взрывы на Израиль и пообещали отомстить.