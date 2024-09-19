Поиск

Взрывы пейджеров и раций в Ливане унесли жизни 37 человек

Взрывы пейджеров и раций в Ливане унесли жизни 37 человек
Фото: Stringer/picture alliance via Getty Images

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Не менее 37 человек погибли в Ливане от взрывов пейджеров и портативных раций в минувшие вторник и среду, сообщает The National со ссылкой на данные ливанского Минздрава.

12 человек погибли во вторник. Взрывы в среду привели к гибели 25 человек, все они являлись членами ливанского движения "Хезболла".

В миреРазведка Израиля создала фиктивную компанию для сборки пейджеров "Хезболлы"Разведка Израиля создала фиктивную компанию для сборки пейджеров "Хезболлы"Читать подробнее

Еще 2 750 человек получили травмы, многие - серьезные.

Глава ливанского правительства Наджиб Микати в преддверии заседания СБ ООН по инцидентам с пейджерами в Ливане призвал ООН "занять твердую позицию по прекращению израильской агрессии против Ливана и технологической войны, которую она ведет."

Во вторник в разных частях Ливана одновременно взорвались пейджеры у членов "Хезболлы". По данным CNN, за взрывом пейджеров в Ливане, стоял Израиль: это была совместная операция израильской разведки и армии. В среду взрывы произошли в пригороде Бейрута и в южных районах Ливана. В "Хезболле" сообщили, что взорвались портативные рации, которые члены движения используют для коммуникации.

Посол Ирана в Ливане Моджтаб Амани был в числе пострадавших от взрывов пейджера.

Постпред Ирана при ООН в письме генсеку всемирной организации Антониу Гутерришу заявил, что Тегеран примет меры в связи с нападением на своего посла.

В "Хезболле" возложили ответственность за взрывы на Израиль и пообещали отомстить.

Взрывы пейджеров в Ливане

9
Израиль Бейрут Ливан Хезболла
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Минфине считают преждевременным называть новые сроки визита миссии МВФ

Германия передаст Украине 22 танка Leopard 1 А5

Германия передаст Украине 22 танка Leopard 1 А5
Обострение палестино-израильского конфликта

Саудовский дипломат заявил о максимальной с 1973 года угрозе войны на Ближнем Востоке

Вода дошла до здания парламента в Будапеште из-за разлива Дуная

Глава штаба ВМС США презентовала план действий флота против Китая

ЕС направит часть доходов с активов РФ на восстановление энергетики Украины

ЕС направит часть доходов с активов РФ на восстановление энергетики Украины
Обострение палестино-израильского конфликта

МИД Турции считает, что Израиль вынуждает Иран и "Хезболлу" отвечать на атаки

Лукашенко заявил о готовности сотрудничать и с ДНР, и с Украиной

Лукашенко заявил о готовности сотрудничать и с ДНР, и с Украиной

США начали регулярные тестовые полеты стратегических бомбардировщиков шестого поколения

Израиль выдвинул новое предложение о перемирии в Газе с возможностью эвакуации Синвара

Израиль выдвинул новое предложение о перемирии в Газе с возможностью эвакуации Синвара
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });