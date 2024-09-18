В Бейруте и на юге Ливана произошла новая серия взрывов

Фото: АР/ТАСС

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - В пригородах Бейрута и в южных районах Ливана произошла новая серия взрывов, сообщает The Times of Israel со ссылкой на ливанские СМИ.

Издание отмечает, что вероятно, взорвались "устройства, используемые "Хезболлой" для коммуникации", но не пейджеры, как днем ранее.

По информации арабских СМИ, как минимум один взрыв прогремел в пригороде, расположенном на юге ливанской столицы, куда уже прибыли кареты скорой помощи.

17 сентября в разных частях Ливана почти одновременно взорвались пейджеры, которые использовали для связи участники шиитского движения "Хезболла". По данным The Times of Israel, погибли 12 пострадавших, ранения получили около 4 тысяч человек.