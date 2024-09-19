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Саудовский дипломат заявил о максимальной с 1973 года угрозе войны на Ближнем Востоке

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Ближнему Востоку сейчас региональная война грозит сильнее, чем когда бы то ни было со времен арабо-израильской войны 1973 года, заявил саудовской Arab news посол Саудовской Аравии в Лондоне Халид ибн Бандар аль-Сауд.

"Трудно увидеть источник оптимизма. Ситуация на месте событий продолжает ухудшаться (...) Я думаю, мы ближе всего к региональной войне, чем когда-либо с 1973 года", - сказал он.

По оценке дипломата, в эпицентре конфликта - проблема Израиля и палестинцев, и обе стороны ответственны за предотвращение эскалации. Посол подчеркнул, что их противостояние затрагивает весь мир, и если конфликт разрастется на весь регион, то в итоге он распространится и дальше.

"Пришло время вновь приложить усилия, чтобы остановить бои (...) Нам нужно больше давления со стороны международного сообщества", - резюмировал он.

7 октября 2023 года террористы ХАМАС напали на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. На фоне этого бойцы "Хезболлы", находящиеся на территории Ливана, и израильские военные обстреливают позиции друг друга вдоль границы. В последнее время израильские официальные лица все чаще предупреждают о неизбежности более масштабного конфликта с "Хезболлой".

18 сентября министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) теперь считает приоритетным направлением не сектор Газа, а свои северные приграничные территории. Западные СМИ отметили, что, таким образом, Галант признал, что на данном этапе ЦАХАЛ намерена сфокусировать внимание на противостоянии с "Хезболой".

Взрывы пейджеров в Ливане

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Хроника 07 октября 2023 года – 19 сентября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Ливан Израиль ХАМАС сектор Газа Йоав Галант Хезболла Саудовская Аравия
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