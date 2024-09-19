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Переговоры с международными представителями прошли после серии взрывов в Ливане

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Активные переговоры с международным участием с целью "сдерживания израильской агрессии" прошли за последние часы, сообщил в четверг представитель ливанского правительства арабским СМИ.

По словам представителя, слова которого приводят в четверг израильские СМИ, "международные участники выразили серьёзную обеспокоенность ростом напряжённости в регионе и якобы стремлением Израиля расширить военные действия".

Представитель ливанского правительства отметил, что обстановка выглядит угрожающей, а действия Израиля создают опасную ситуацию, которая может привести к масштабному конфликту.

В минувший вторник в разных частях Ливана одновременно взорвались пейджеры у членов ливанского шиитского движения "Хезболла". В среду взрывы продолжились в пригороде Бейрута и в южных районах Ливана. В "Хезболле" сообщили, что взорвались портативные рации, которые члены движения используют для коммуникации. По данным Минздрава Ливана, число жертв вследствие взрывов средств связи, произошедших в стране во вторник и среду, превысило 30 человек, несколько тысяч получили ранения.

Ответственность за взрывы в "Хезболле" возложили на Израиль и пообещали отомстить.

Глава МИД Ливана Абдалла Бу Хабиб заявил в четверг, что власти страны не хотят войны, но не могут убедить "Хезболлу" снизить уровень воинственности. "Мы переживаем страшный момент и боимся вступать в войну, потому что не хотим ее. Были стычки на границе, иногда эскалация, но сейчас речь идет о войне, и это только прелюдия", - приводят израильские СМИ слова министра.

Он подчеркнул, что власти "не могут сейчас говорить с "Хезболлой" так, как говорили с ними в прошлом, потому что, конечно, они сильно пострадали и им необходима месть".

Ливан Хезболла
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