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Израиль сообщил об ударах по позициям "Хезболлы" на юге Ливана

Израиль сообщил об ударах по позициям "Хезболлы" на юге Ливана
Фото: Stringer/Anadolu via Getty Images

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - ВВС Израиля наносят серию ударов по позициям "Хезболлы" на юге Ливана, сообщает The Times of Israel со ссылкой на военное командование.

"Военные работают над тем, чтобы восстановить безопасность в северных районах Израиля, чтобы жители смогли вернуться в дома и чтобы выполнить иные военные задачи", - отметили в Армии обороны Израиля.

Ливанские СМИ подтвердили, что израильская авиация нанесла удары по некоторым южным районам Ливана. Кроме того, израильские военные самолеты пролетели над Бейрутом в то время, когда там выступал лидер "Хезболлы" Хасан Насралла.

Взрывы пейджеров в Ливане

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Хроника 07 октября 2023 года – 19 сентября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль Ливан Бейрут Хасан Насралла Хезболла
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