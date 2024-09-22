Песков заявил, что Столтенберг призвал к ударам вглубь РФ, так как уходит с поста в НАТО

Дмитрий Песков Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Призыв генсека НАТО Йенса Столтенберга не бояться пересечения российских "красных линий" в украинском конфликте обусловлен тем, что он покидает свой пост, но эту позицию разделяют многие в Европе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Он же человек уходящий, он скоро перестанет работать там, где он работает. Поэтому, собственно, такие безответственные заявления он себе позволяет", - сказал он в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) Павлу Зарубину. Цитата Пескова выложена в телеграм-канале телеканала.

"Но, к сожалению, я думаю, что его настрой разделяют очень многие в Европе. Мы слышали очень много оголтелых таких слов из Европы относительно того, что, дескать, не нужно бояться ни Россию, ни Путина, не нужно серьезно относиться", - заметил представитель Кремля.

При этом Песков выразил мнение о том, что "все равно остаются трезвые головы, которые с должным вниманием анализируют эти слова нашего президента и понимают, что они на самом деле значат".

Комментируя слова Зарубина о том, что в какой-то момент можно перейти и последнюю "красную линию", представитель Кремля заметил: "Идет война, они с нами воюют, воюют с нами коллективно, они открыто говорят, что их цель - это стратегически и тактически победить Россию. Это обязывает нас очень серьезно относиться к этой позиции, выстраивать свои действия с учетом этой опасности и продолжать специальную военную операцию, чтобы достичь всех наших целей, выполнить все поставленные задачи и одержать победу самим. Для России каких-то иных альтернатив в истории не было, нет альтернативы нашей победе и сейчас".

Ранее Столтенберг призвал не бояться пересекать "красные линии", очерченные Владимиром Путиным, и разрешить Украине наносить удары вглубь РФ.