Столтенберг заявил, что Киев должен сам определить условия урегулирования кризиса

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Руководство Украины само, без НАТО, должно решить, какие условия урегулирования украинского кризиса следует считать приемлемыми, сообщил в четверг генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Украина должна сама решить, какие условия приемлемы. Ей нужно будет принять сложные решения", - сказал Столтенберг в ходе выступления, на котором он подводил итоги своей работы на посту генсека НАТО.

По его словам, Североатлантический альянс видит свою задачу лишь в том, чтобы продолжать оказывать помощь Киеву, "чтобы он был в как можно более выгодных условиях на переговорах".

Ранее сообщалось, что завершающий свой натовский мандат норвежец Йенс Столтенберг покинет пост генсека альянса 1 октября. Его место займет нидерландец Марк Рютте.