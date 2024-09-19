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Байден и Харрис обсудят на встрече с Зеленским 26 сентября поддержку Украины

Байден и Харрис обсудят на встрече с Зеленским 26 сентября поддержку Украины
Джо Байден и Камала Харрис
Фото: Michael M. Santiago/Getty Images

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден на следующей неделе примет в Вашингтоне украинского президента Владимира Зеленского, сообщили в Белом доме.

"В четверг, 26 сентября, президент Байден встретится с президентом Украины Зеленским в Белом доме. Вице-президент Харриc также проведет отдельную встречу с Зеленским", - говорится в сообщении.

В нем указано, что "лидеры обсудят нынешнее состояние" украинского конфликта, а также "украинское стратегическое планирование и поддержку Украины со стороны США".

США Вашингтон Джо Байден Украина Камала Харрис Владимир Зеленский
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