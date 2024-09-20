Глава ЕК приехала в Киев обсуждать оборону и подготовку Украины к зиме

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что прибыла в пятницу в Киев.

"Мой восьмой визит в Киев проходит незадолго до начала отопительного сезона", - написала она в соцсети X.

По ее словам, на повестке переговоров с украинскими властями - поддержка Европой Украины, в том числе в сфере обороны, подготовка Украины к зиме, перспективы вступления в Евросоюз и кредиты от стран G7.

Этот визит фон дер Ляйен анонсировала накануне. В четверг она говорила, что в частности, речь на переговорах пойдет о способах поддержания энергетической устойчивости Украины, в том числе за счет передачи Киеву доходов от замороженных российских активов.