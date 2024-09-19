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ЕС направит часть доходов с активов РФ на восстановление энергетики Украины

ЕС направит часть доходов с активов РФ на восстановление энергетики Украины
Урсула фон дер Ляйен
Фото: Johannes Simon/Getty Images

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен объявила, что в рамках помощи Украине в области энергетики около 100 млн евро будут выделены за счет доходов с замороженных российских активов.

"Около 100 млн евро будут выделены на ремонтные работы (в энергетической инфраструктуре - ИФ) и на возобновляемые источники энергии. Эти 100 млн берутся из российских замороженных авуаров", - сказала председатель ЕК в четверг на совместной с исполнительным директором Международного энергетического агентства Фатихом Биролем пресс-конференции в Брюсселе.

Она добавила, что ЕС продолжит передавать часть чрезвычайных доходов с этих российских активов на помощь в сфере энергетики для Украины.

Отвечая на вопрос об отношении государств-членов ЕС к использованию этих средств, фон дер Ляйен сообщила: "В плане юридическом мы приняли все необходимые меры, чтобы использовать доходы с иммобилизованных российских авуаров. Это были не пустяки, но теперь это сделано. Часть этих доходов послужит целям обороны, другая - энергетическим целям".

ЕС ЕК Урсула фон дер Ляйен Украина
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