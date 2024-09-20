Из Ливана за час выпустили по Израилю 130 реактивных снарядов

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Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - До 130 реактивных снарядов запустили в пятницу из Ливана по северу Израиля за час, сообщает The Times of Israel со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Снаряды запускали в две волны - в начале 60, а затем еще 70. ЦАХАЛ удалось перехватить некоторые из снарядов.

Информация о пострадавших пока не поступала.

Ранее израильская армейская пресс-служба сообщила, что с четверга ЦАХАЛ нанесла удары по примерно 100 пусковым установкам и другим объектам инфраструктуры "Хезболлы". В ЦАХАЛ отметили, что пусковые установки "были готовы к использованию в ближайшем будущем для обстрела израильской территории".

В среду министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что ЦАХАЛ теперь считает приоритетным направлением не сектор Газа, а свои северные приграничные территории.

7 октября 2023 года движение ХАМАС совершило нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. На фоне этого бойцы "Хезболлы", находящиеся на территории Ливана, и израильские военные обстреливают позиции друг друга вдоль границы. В последнее время израильские официальные лица все чаще предупреждают о неизбежности более масштабного конфликта с "Хезболлой".