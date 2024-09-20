Поиск

Из Ливана за час выпустили по Израилю 130 реактивных снарядов

Из Ливана за час выпустили по Израилю 130 реактивных снарядов
Фото: AP/ТАСС

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - До 130 реактивных снарядов запустили в пятницу из Ливана по северу Израиля за час, сообщает The Times of Israel со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Снаряды запускали в две волны - в начале 60, а затем еще 70. ЦАХАЛ удалось перехватить некоторые из снарядов.

Информация о пострадавших пока не поступала.

В мире"Хезболла" заявила, что Израиль со взрывами в Ливане пересек все "красные линии""Хезболла" заявила, что Израиль со взрывами в Ливане пересек все "красные линии"Читать подробнее

Ранее израильская армейская пресс-служба сообщила, что с четверга ЦАХАЛ нанесла удары по примерно 100 пусковым установкам и другим объектам инфраструктуры "Хезболлы". В ЦАХАЛ отметили, что пусковые установки "были готовы к использованию в ближайшем будущем для обстрела израильской территории".

В среду министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что ЦАХАЛ теперь считает приоритетным направлением не сектор Газа, а свои северные приграничные территории.

7 октября 2023 года движение ХАМАС совершило нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. На фоне этого бойцы "Хезболлы", находящиеся на территории Ливана, и израильские военные обстреливают позиции друг друга вдоль границы. В последнее время израильские официальные лица все чаще предупреждают о неизбежности более масштабного конфликта с "Хезболлой".

Ливан Израиль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

США провели электронный тест пуска МБР "Минитмен-3"

Глава ЕК объявила о предоставлении Украине кредита ЕС на 35 млрд евро

Глава ЕК объявила о предоставлении Украине кредита ЕС на 35 млрд евро

В Ливане допустили, что взрывчатку в пейджеры заложили в Израиле или Венгрии

В Ливане допустили, что взрывчатку в пейджеры заложили в Израиле или Венгрии

Более 110 тыс. жителей Шанхая эвакуированы из-за мощного тайфуна "Пуласан"

Более 110 тыс. жителей Шанхая эвакуированы из-за мощного тайфуна "Пуласан"

Лавров выступит на Генассамблее ООН 28 сентября

Лавров выступит на Генассамблее ООН 28 сентября

Что случилось этой ночью: пятница, 20 сентября

Фондовые индексы США уверенно выросли, Dow Jones и S&P 500 обновили рекорды

Фондовые индексы США уверенно выросли, Dow Jones и S&P 500 обновили рекорды

Фондовые индексы Европы существенно выросли, испанский IBEX 35 достиг максимума за 9 лет

Авиация Израиля атаковала 100 пусковых установок "Хезболлы" в Ливане

Авиация Израиля атаковала 100 пусковых установок "Хезболлы" в Ливане

Премьер-министр Франции выдвинул Барро на пост главы МИД

Премьер-министр Франции выдвинул Барро на пост главы МИД
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });