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"Хезболла" заявила, что Израиль со взрывами в Ливане пересек все "красные линии"

"Хезболла" заявила, что Израиль со взрывами в Ливане пересек все "красные линии"
Хасан Насралла
Фото: Salah Malkawi/Getty Images

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Лидер ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасан Насралла в четверг обвинил Израиль в серии взрывов в Ливане, в результате которых, по его словам, пострадало много гражданских лиц, сообщают арабские СМИ.

Насралла заявил, что "израильский враг" своими действиями "пересек все красные линии".

"Пострадали тысячи. Пострадали женщины и дети", - сказал он в ходе выступления, добавив, что взрывы произошли в том числе в больницах, аптеках и магазинах.

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Лидер "Хезболлы" назвал атаки беспрецедентными. Он сообщил, что в "Хезболле" сформировали специальную комиссию для расследования, в том числе в отношении компаний, производящих и продающих пейджеры и другие подобные устройства.

Во вторник в разных частях Ливана у членов движения "Хезболла" одновременно взорвались пейджеры. По данным CNN, за этим стоял Израиль: это была совместная операция израильской разведки и армии. В среду взрывы произошли в пригороде Бейрута и в южных районах Ливана. В "Хезболле" сообщили, что взорвались портативные рации, которые члены движения используют для коммуникации.

В "Хезболле" возложили ответственность за взрывы на Израиль и пообещали отомстить.

Взрывы пейджеров в Ливане

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Ливан Израиль Хезболла Хасан Насралла
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