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Нетаньяху сократит свою поездку в США на фоне напряженности на границе с Ливаном

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на фоне напряженной обстановке на границе с Ливаном принял решение сократить сроки визита в США, сообщают в пятницу израильские СМИ со ссылкой на его канцелярию.

Изначально ожидалось, что он пробудет там пять дней, до 28 сентября. Однако теперь планируется, что он проведет в США только четыре дня.

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Ожидается, что премьер вылетит из Израиля в среду, 25 сентября.

Выступление Нетаньяху на Генассамблее ООН запланировано на утро пятницы, 27 сентября.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как во вторник и в среду в разных частях Ливана одновременно взорвались пейджеры и рации, используемые членами движения "Хезболла".

В "Хезболле" возложили ответственность за взрывы на Израиль и пообещали отомстить.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что ЦАХАЛ теперь считает приоритетным направлением не сектор Газа, а свои северные приграничные территории.

Израиль Биньямин Нетаньяху ООН Ливан
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