Целью авиаударов Израиля по пригороду Бейрута назван один из командиров "Хезболлы"

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Израильские ВВС нанесли удары по пригороду Бейрута Дахия, сообщает The Times of Israel.

Источники, близкие к "Хезболле", говорят, что целью ударов был командир элитного подразделения "Радван" "Хезболлы" Ибрагим Акиль.

Арабские СМИ сообщают, что Акиля ищут. По некоторым данным, он погиб. Подтверждения этой информации нет. Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила только, что был нанесен точечный удар по Бейруту.

США за задержание Акиля обещают $7млн. Его считают причастным к взрывам казарм миротворцев из США в Бейруте в 1983 году.