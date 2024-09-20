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Целью авиаударов Израиля по пригороду Бейрута назван один из командиров "Хезболлы"

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Израильские ВВС нанесли удары по пригороду Бейрута Дахия, сообщает The Times of Israel.

Источники, близкие к "Хезболле", говорят, что целью ударов был командир элитного подразделения "Радван" "Хезболлы" Ибрагим Акиль.

Арабские СМИ сообщают, что Акиля ищут. По некоторым данным, он погиб. Подтверждения этой информации нет. Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила только, что был нанесен точечный удар по Бейруту.

США за задержание Акиля обещают $7млн. Его считают причастным к взрывам казарм миротворцев из США в Бейруте в 1983 году.

Хроника 07 октября 2023 года – 20 сентября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Бейрут США Израиль Дахия Радван Ибрагим Акиль Ливан
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