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В Болгарии отрицают причастность к пейджерам, взорвавшимся в Ливане и Сирии

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Болгария не имеет никакого отношения к производству взорвавшихся во вторник в Ливане и Сирии пейджеров, объявило в пятницу болгарское Государственное агентство национальной безопасности.

"В результате расследования (...) удалось установить, что никакие устройства связи, соответствующие тем, что взорвались 17 сентября в Ливане и Сирии, не были импортированы, экспортированы или произведены в Болгарии", - говорится в заявлении этой службы.

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Кроме того, болгарским властям удалось установить, что ни компания Norta Global, ни ее владелец, подозреваемые, по данным ведомства, в причастности к поставкам пейджеров в Ливан, "не осуществляли сделок, подпадающих под юрисдикцию Болгарии".

Проверку агентство проводило при сотрудничестве с Национальным агентством по доходам, МВД и таможенным управлением Болгарии.

Во вторник в разных частях Ливана одновременно взорвались пейджеры у членов движения "Хезболла". По данным CNN, за взрывами пейджеров в Ливане стоял Израиль: это была совместная операция израильской разведки и армии. В среду взрывы произошли в пригороде Бейрута и в южных районах Ливана. В "Хезболле" сообщили, что взорвались портативные рации, которые члены движения используют для коммуникации.

В "Хезболле" возложили ответственность за взрывы на Израиль и пообещали отомстить.

Компания Gold Apollo, марка которой стояла на пейджерах, уточнила, что выдала лицензию на ее товарный знак компании BAC Consulting, базирующейся в Венгрии, для производства продукции для определенных регионов.

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Исполнительный директор BAC Consulting Кристиана Барсони-Арчидиаконо отвергла причастность к инциденту.

Власти Венгрии в свою очередь сообщили, что BAC Consulting была посредником, не имевшим производства в Венгрии. Венгерские СМИ отмечали, что "Хезболла" могла закупить пейджеры у компании, зарегистрированной в Болгарии под названием Norta Global.

Издание The National со ссылкой на источники сообщило в четверг, что взорвавшиеся устройства снарядили неизвестным типом взрывчатки, либо в Будапеште, либо, возможно, в Израиле.

По некоторым данным, взрывчатым веществом был пентаэритриттетранитрат, часто используемый для снаряжения капсюлей-детонаторов или кумулятивных боеприпасов.

При этом источники в Бейруте, близкие к расследованию, предполагают, что в Ливан могли поступить и другие партии устройств со взрывчаткой.

Взрывы пейджеров в Ливане

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Бейрут Ливан Израиль Болгария
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