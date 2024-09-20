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Израильские военные заявили, что в Ливане убит командир "Хезболлы" Акиль

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Командование Армии обороны Израиля заявило, что в результате авиаударов по пригороду Бейрута был убит высокопоставленный командир ливанского шиитского движения "Хезболла" Ибрагим Акиль, сообщает The Times of Israel со ссылкой на заявление ЦАХАЛа.

По словам военных, "Акиль и другие командиры, которые были уничтожены, разрабатывали план оккупации Галилеи" и в "Хезболле" планировали атаку на Израиль, подобную нападению хамасовцев 7 октября.

В ЦАХАЛ отметили, что Акиль вступил в ряды "Хезболлы" в 1980-х и "занимался террористическими атаками за пределами Ливана". Помимо этого, Акиль возглавлял элитное подразделения "Хезболлы" "Радван".

Ранее сообщалось, что израильские ВВС 20 сентября нанесли удары по пригороду Бейрута Дахия, нацеленные на Акиля.

США за задержание Акиля обещают $7млн. Его считают причастным к взрывам казарм миротворцев из США в Бейруте в 1983 году.

В "Хезболле" пока не подтверждали данные о гибели Акиля.

Взрывы пейджеров в Ливане

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Хроника 07 октября 2023 года – 20 сентября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль Бейрут Ливан Хезболла ЦАХАЛ Ибрагим Акиль Радван
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