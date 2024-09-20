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Израиль предупредил США о готовящейся операции в Ливане

Шеф Пентагона отложил запланированную поездку в Израиль

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Израиль предупредил США о готовящейся операции в Ливане, но не уточнил детали, сообщает Associated Press со ссылкой на осведомленные источники.

"Израиль предупредил министра обороны США Ллойда Остина в телефонном разговоре во вторник о том, что в Ливане будет проведена военная операция, но не сообщил никаких подробностей", - пишет агентство со ссылкой на официальных лиц США.

При этом собеседники агентства заявили, что США не получили заблаговременного предупреждения о второй волне нападений в среду, целью которых были рации.

Официальные лица подчеркнули, что США не играли никакой роли в нападениях, и заявили, что они были удивлены спецификой операций.

Между тем, портал Axios со ссылкой на двух израильских чиновников сообщает, что глава Минобороны США отложил запланированный визит в Израиль.

По их словам, Остин должен был прибыть в Израиль в воскресенье и встретиться с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и министром обороны Йоавом Галлантом, а также посетить несколько других стран региона.

Осведомленный источник сообщил порталу, что решение отложить поездку было вызвано напряженностью в регионе и проблемами с расписанием у некоторых лидеров в регионе.

Как заявили собеседники портала, в среду Остин разговаривал по телефону с Галлантом, обсудил ситуацию в Ливане и Газе и сообщил ему о своем решении отложить поездку.

Представитель Пентагона заявил, что Остин сказал главе Минобороны Израиля, что приоритетное внимание следует уделить достижению соглашения об освобождении заложников, удерживаемых ХАМАС, и установлению режима прекращения огня в Газе, а также достижению дипломатического решения на границе с Ливаном, которое позволило бы гражданским лицам вернуться в свои дома.

Во вторник в разных частях Ливана одновременно взорвались пейджеры у членов движения "Хезболла". По данным CNN, за взрывами пейджеров в Ливане стоял Израиль: это была совместная операция израильской разведки и армии. В среду взрывы произошли в пригороде Бейрута и в южных районах Ливана. В "Хезболле" сообщили, что взорвались портативные рации, которые члены движения используют для коммуникации.

В "Хезболле" возложили ответственность за взрывы на Израиль и пообещали отомстить.

Хроника 07 октября 2023 года – 20 сентября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль Минобороны США ХАМАС Ллойд Остин Ливан
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