В Белом доме не получали предупреждения Израиля о планах бомбить пригород Бейрута

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - США не знали о намерении израильской армии нанести авиаудары по пригороду Бейрута, нацеленные на лидера элитного подразделения ливанского шиитского движения "Хезболла" "Радван" Ибрагима Акиля, заявил советник Белого дома Джон Кирби. Его слова приводит Guardian.

"Мне неизвестно о каком-либо предварительном уведомлении об этих ударах", - cказал Кирби.

"США не были вовлечены в атаки против "Хезболлы" с использованием начиненных взрывчаткой электронных устройств, произошедшие на этой неделе", - подчеркнул он.

"Мы все еще верим, что есть время и возможность для дипломатического решения. Мы думаем, что это лучший вариант. Война на границе Израиля и Ливана не является неизбежной, и мы продолжим делать все, что в наших силах, чтобы предотвратить ее", - добавил Кирби.

20 сентября израильские ВВС нанесли удары по южному пригороду Бейрута Дахии, который считается оплотом "Хезболлы". Во время авиаударов погибли как минимум восемь человек, еще 59 получили ранения, сообщал Минздрав Ливана. В Израиле заявили, что в результате бомбардировки погиб Акиль.

Акиль был объявлен в розыск в США по подозрению в причастности к взрывам казарм миротворцев из США в Бейруте в 1983 году.