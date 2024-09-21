Премьер Ливана отменил поездку на ГА ООН из-за кризиса с Израилем

Премьер-министр Ливана Наджиб Микати Фото: Hannes P Albert/picture alliance via Getty Images

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Ливана Наджиб Микати в субботу отменил поездку в Нью-Йорк на Генассамблею ООН в связи с ростом напряженности между его страной и Израилем, сообщило издание Times of Israel.

Премьер пояснил в заявлении, что принял такое решение "с учетом развитием событий, связанных с израильской агрессией в Ливане".

На этой неделе Израиль активизировал удары по ливанской группировке "Хезболла", назвав это своим основным приоритетом. До этого, с октября 2023 года, приоритетным театром военных действий армии Израиля считался сектор Газа.

Выступления руководителей стран мира на Генассамблее ООН, как ожидается, стартуют в ближайший вторник.