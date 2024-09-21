США ожидают обострения конфликта Израиля и "Хезболлы" вплоть до полномасштабной войны

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Власти США считают, что в ближайшие дни боевые действия между Израилем и ливанским шиитским движением "Хезболла" значительно усилятся, что может привести к полномасштабной войне между ними, пишет Politico.

По словам двух высокопоставленных американских чиновников, "последний анализ ситуации, проведенный в администрации президента Джо Байдена, показывает, что обеим сторонам будет трудно добиться деэскалации", говорится в публикации.

Беспокойство в администрации усилилось, когда Израиль взорвал пейджеры и рации "Хезболлы", а также жилой дом в Бейруте, в результате, как сообщалось, был убит высокопоставленный командир движения Ибрагим Акиль, отмечает издание.

Оно обращает внимание, что частные оценки противоречат официальному заявлению Белого дома о том, что дипломатия все еще может предотвратить дальнейшее кровопролитие.

"Мы все еще верим, что есть время и возможность для дипломатического решения. Мы думаем, что это лучший вариант. Война на границе Израиля и Ливана не является неизбежной, и мы продолжим делать все, что в наших силах, чтобы предотвратить ее", - заявил журналистам советник Белого лома Джон Кирби.

Politico пишет, что Израиль заявил Вашингтону о намерении добиться дипломатического решения, оказав давление на "Хезболлу" посредством военных действий. В то же время американские чиновники сообщили газете, что "ожидают ухудшения ситуации в ближайшие дни" и что "Хезболла" нанесет ответный удар по Израилю в той или иной форме.

В пятницу израильские ВВС нанесли удары по южному пригороду Бейрута Дахии, который считается оплотом "Хезболлы". Во время авиаударов погибли не менее восьми человек, в том числе высокопоставленный член командования "Хезболлы" Ибрагим Акиль, еще 59 человек получили ранения.

Во вторник в разных частях Ливана одновременно взорвались пейджеры членов движения "Хезболла", погибли 12 человек. По данным CNN, за взрывами пейджеров в Ливане стоял Израиль. В среду взрывы прогремели в пригороде Бейрута и в южных районах Ливана, жертвами атаки стали 25 человек. В "Хезболле" сообщили, что взорвались портативные рации, которые члены движения используют для коммуникации.