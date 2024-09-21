"Хезболла" подтвердила гибель одного из своих лидеров в результате авиаударов Израиля

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Ливанское движение "Хезболла" подтвердило ранее распространенное Израилем сообщение, что в результате ударов израильских ВВС по пригороду Бейрута погиб высокопоставленный член командования группировки Ибрагим Акиль.

В распространенном "Хезболлой" заявлении говорится, что "великий лидер джихада" Акиль "присоединился к процессии своих братьев, лидеров-великомучеников, после благословенной жизни, полной джихада, работы, ран, жертв, опасностей, испытаний, достижений и побед".

Как сообщила накануне Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Акиль был ликвидирован в результате ударов израильской авиации по пригороду ливанской столицы.

Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари позже на пресс-конференции сообщил, что в общей сложности убиты 11 командиров шиитского движения

В сообщении армейской пресс-службы говорилось, что "Акиль и другие командиры, которые были уничтожены, разрабатывали план оккупации Галилеи", планировали осуществить атаку на Израиль, подобную той, что группировка ХАМАС совершила 7 октября прошлого года.