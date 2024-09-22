Минздрав Ливана заявил, что число жертв пятничного удара Израиля достигло 45 человек

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Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - До 45 человек увеличилось число жертв израильских авиаударов по южному предместью Бейрута, сообщает в воскресенье ливанский телерадиоканал LBC со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

"Число погибших возросло до 45", - говорится в сообщении министерства.

Израильские ВВС в минувшую пятницу нанесли удары по южному пригороду ливанской столицы Дахия, который считается оплотом движения "Хезболла".