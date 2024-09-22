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Пашинян отправился с визитом в США

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян с супругой Анной Акопян отправился в США с рабочим визитом.

Как сообщает пресс-служба правительства, в ходе визита 22-27 сентября Пашинян примет участие в работе 79-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, выступит на Саммите будущего, в сегменте высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи ООН.

В ходе визита премьер-министр Армении встретится с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, запланирован ряд двусторонних встреч с партнерами из разных стран.

Никол Пашинян Антониу Гутерриш США Армения
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