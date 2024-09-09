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Армения и ЕС намерены либерализовать визовой режим

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Армения и ЕС начали переговоры по либерализации визового режима, с этой целью в Ереван прибыл вице-председатель Европейской комиссии, комиссар ЕС по вопросам защиты европейского образа жизни Маргаритис Схинас.

Как сообщает пресс-служба правительства страны, на встрече с представителем ЕС премьер республики Никол Пашинян заявил, что визит будет способствовать обсуждению повестки сотрудничества и дальнейшему развитию взаимодействия Армения-ЕС.

"Я рад, что в наших отношениях фиксируются значимые изменения: начинаются переговоры по либерализации визового режима, принято решение об оказании помощи Республике Армения в рамках Европейского фонда мира, что мы высоко ценим", - сказал Пашинян.

По словам премьера, Армения фактически расширяет свою повестку с Европейским союзом, а после его выступления в Европейском парламенте в прошлом году в стране продолжаются дискуссии относительно возможности вступления страны в ЕС.

"Это не простой вопрос, но он стал частью политической повестки Армении, поэтому нужно подходить к этой теме подробно и комплексно. Здесь будет важно услышать наблюдения и советы наших партнеров из ЕС", - сказал Пашинян.

Он также подчеркнул важность деятельности Европейской гражданской миссии в Армении в контексте обеспечения мира и стабильности в регионе.

Со своей стороны Схинас подчеркнул заинтересованность Европейского союза развивать отношения с Арменией, способствовать продвижению реформ в республике.

Вице-председатель Европейской комиссии выразил надежду на эффективное сотрудничество с правительством страны в рамках диалога по либерализации визового режима.

Никол Пашинян Армения ЕС
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