Пашинян заявил об отсутствии у Армении территориальных претензий

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Армения не ставит задачи вернуть потерянные территории страны военным путем, заявил на Всеармянском форуме премьер-министр страны Никол Пашинян.

"Да, у нас есть оккупированные территории, более 200 квадратных километров, но перед правительством Армении не стоит задача возвращения этих территорий военным путем", - сказал он.

Он подчеркнул, что Армения признает территориальную целостность всех стран региона и не имеет территориальных претензий ни к одной стране.