Боррель призвал срочно прекратить огонь на границе Израиля и Ливана и в Газе

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил в воскресенье об обеспокоенности Евросоюза обострением обстановки в Ливане и призвал к прекращению огня.

"Европейский союз крайне обеспокоен эскалацией в Ливане после атак в Бейруте в пятницу, в результате которых также погибли по меньшей мере трое детей, и ростом трансграничного насилия между Израилем и "Хезболлой", - говорится в коммюнике высокого представителя ЕС по иностранным делам.

"Сегодня также сообщалось о крупных атаках как в Израиле, так и в Ливане. Необходимо срочно прекратить огонь как через "синюю линию" (израильско-ливанскую границу - ИФ), так и в секторе Газа", - отметил Боррель.

Он обратил внимание на то, что с обеих сторон от этих действий страдают гражданские лица, и призвал предотвратить полномасштабную войну, "в том числе путем возобновления интенсивных дипломатических посреднических усилий".

По словам Борреля, это будет одним из главных пунктов повестки на Генеральной Ассамблее ООН.

"Мы также снова призываем к полному и симметричному выполнению резолюции 1701 Совета Безопасности ООН (резолюция с призывом о прекращении израильско-ливанской войны 2006 года - ИФ)", - говорится в заявлении главы европейской дипломатии.

В воскресенье ливанский телерадиоканал LBC со ссылкой на министерство здравоохранения страны сообщил, что число жертв пятничных израильских авиаударов по южному предместью Бейрута увеличилось до 45 человек. Израильские ВВС 20 сентября нанесли удары по южному пригороду ливанской столицы Дахия, который считается оплотом движения "Хезболла".

The Jerusalem Post сообщала, что израильские ВВС в воскресенье нанесли более 60 ударов по целям в Ливане. По данным издания, удары нанесены по ракетным пусковым установкам и инфраструктуре движения "Хезболла" на юге Ливана. Они стали ответом на предпринятые "Хезболлой" ракетные обстрелы Израиля.