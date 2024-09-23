Байден заявил, что США сделают все возможное для предотвращения масштабной войны на Востоке

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты сделают все возможное, чтобы предотвратить расширение войны на Ближнем Востоке, заявил президент США Джо Байден.

"Мы собираемся сделать все, что в наших силах, чтобы предотвратить развязывание более масштабной войны", - приводит слова президента Белый дом.

Накануне ливанский телерадиоканал LBC со ссылкой на министерство здравоохранения страны сообщил, что число жертв израильских авиаударов по южному предместью Бейрута в минувшую пятницу увеличилось до 45 человек.

Израильские ВВС нанесли удары по южному пригороду ливанской столицы Дахия, который считается оплотом движения "Хезболла".

Израильский удар в пятницу последовал за запуском "Хезболлой" около 140 ракет по Израилю. По данным израильских военных, большинство из них были сбиты израильской системой противоракетной обороны "Железный купол".

The Jerusalem Post сообщала, что израильские ВВС в воскресенье нанесли более 60 ударов по целям в Ливане. По данным издания, удары нанесены по ракетным пусковым установкам и инфраструктуре движения "Хезболла" на юге Ливана.

В результате атак с использованием пейджеров и портативных радиостанций в Ливане во вторник и среду погибли 37 человек и тысячи получили ранения.