Два космонавта и астронавт из США покинули вернувшийся с МКС спускаемый аппарат

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Космонавты "Роскосмоса" Олег Кононенко, Николай Чуб и астронавт NASA Трейси Дайсон покинули спускаемую капсулу корабля "Союз МС-25" после приземления в Казахстане, следует из трансляции госкорпорации.

После эвакуации из спускаемого аппарата медики осматривают экипаж, определяют уровень кислорода в крови, артериальное давление и оказывают первую медицинскую помощь.

Ранее в понедельник корабль "Союз МС-25" отстыковался от Международной космической станции (МКС), его спускаемый аппарат приземлился в 14:59 по московскому времени в 147 км юго-восточнее казахстанского города Жезказган.

Космонавты Кононенко и Чуб прибыли на МКС на корабле "Союз МС-24" 15 сентября 2023 года, Дайсон - 25 марта 2024 года на корабле "Союз МС-25".

Кононенко завершил пятый космический полёт, Чуб - первый, Дайсон - третий. К моменту посадки российские космонавты пробыли в космосе 374 суток, что стало самым длительным полетом по программе МКС. Кроме того, завершив текущую экспедиции Кононенко больше всех среди землян суммарно провел в космосе - 1 111 суток.

Как сообщал "Интерфакс", 4 февраля Кононенко поставил мировой рекорд по суммарной длительности космических полетов, превзойдя достижение соотечественника Геннадия Падалки, который в ходе пяти космических полетов набрал в сумме 878 суток 11 часов 29 минут 48 секунд. 5 июня он первым в мире набрал 1000 суток по суммарной длительности космических полетов.

Космонавты Кононенко и Чуб в ходе экспедиции провели научно-прикладные эксперименты, приняли экспедицию посещения и четыре грузовых корабля "Прогресс МС" и выполнили два выхода в открытый космос.

На МКС продолжит полёт экипаж 72-й длительной экспедиции - космонавты "Роскосмоса" Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Гребенкин, астронавты NASA Дональд Петтит, Мэттью Доминик, Майкл Барратт, Джанетт Эппс, Барри Уилмор и Сунита Уилльямс.