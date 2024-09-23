ВВС Израиля начали обстреливать долину Бекаа в Ливане

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Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Израильские ВВС нанесли авиаудары по долине Бекаа в Ливане, пишет The Guardian со ссылкой на источники.

По их сведениям, Израиль нанес четыре авиаудара по району недалеко от города Баальбек на востоке долины Бекаа.

Ранее в этот день Армия обороны Израиля предупредила жителей деревень долины Бекаа о скорой атаке на террористические объекты в этой местности. Тем, кто находится рядом или внутри зданий, где хранятся ракеты и оружие, рекомендовали немедленно оттуда уйти.

Жители региона получили сообщения на арабском языке с предупреждением о том, что у них есть два часа, чтобы покинуть места, где может храниться вооружение группировки.

Долина Бекаа находится на востоке Ливана и имеет протяженность около 120 км и ширину около 16 км, является сельскохозяйственным районом.

Израиль с утра понедельника поразил более 300 целей "Хезболлы" в Ливане. По словам представителя ЦАХАЛа Даниэля Хагари, ЦАХАЛ наносил удары только по объектам группировки и местам хранения ее вооружений.

По данным ливанского Министерства здравоохранения, в результате этих ударов погибли 182 человека, еще около 730 получили ранения.

Цель проводимой ныне военной кампании - устранить угрозы для северных районов страны, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, выступая из подземного командного пункта в правительственном комплексе "Кирия" в Тель-Авиве.

"Я обещаю, что мы изменим положение в области безопасности, расстановку сил на севере. Именно этим мы занимаемся. Мы уничтожаем тысячи ракет и реактивных снарядов, нацеленных на израильские города и израильских граждан", - цитирует его The Times of Israel.

По его словам, Израиль не дожидается возникновения угроз в свой адрес, а действует на опережение.

Перед этим выступлением Нетаньяху провел совещание с главой Минобороны Израиля Йоавом Галантом, начальником Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви, командующим ВВС Томером Баром.

Тем временем израильские военные сообщили о пуске за час 35 реактивных снарядов из Ливана по северу Израиля, в том числе в сторону Хайфы. Часть удалось перехватить, часть разорвалась на открытой местности или в населенных пунктах. Информации о пострадавших пока не поступало.