США, ФРГ и Испания призвали не допустить эскалации конфликта между Израилем и "Хезболлой"

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - США и ряд других стран выразили обеспокоенность в связи с эскалацией конфликта между Израилем и ливанским движением "Хезболла" и призвали к снижению напряженности на Ближнем Востоке.

Так, американский президент Джо Байден заявил, что его проинформировали "о последних событиях в Израиле и Ливане", и добавил, что Вашингтон работает над стабилизацией ситуации.

"Мы работаем над деэскалацией, так чтобы люди могли безопасно вернуться домой", - приводит слова Байдена агентство Bloomberg.

Мадрид в понедельник осудил израильские авиаудары по Ливану и тоже призвал к деэскалации.

"Правительство Испании выражает глубокую тревогу и осуждает сегодняшние израильские бомбардировки южного и восточного Ливана", - говорится в заявлении правительства, распространенном министерством иностранных дел Испании.

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что "шокирована резкой эскалацией насилия", и подчеркнула необходимость принять шаги к нормализации обстановки.

"Логика удара и контрудара имеет катастрофические последствия для региона. Деэсклация является сейчас главной задачей", - написала Бербок в соцсети.

МИД Турции опубликовал заявление, согласно которому "удары Израиля по Ливану знаменуют новый этап в израильских усилиях погрузить весь регион в хаос".

"Крайне важно, чтобы все институты, ответственные за поддержание международного мира и безопасности, особенно Совет Безопасности ООН, а также все международное сообщество незамедлительно приняли меры", - отмечается в релизе.

В свою очередь в МИД Египта осудили израильские удары по ливанской территории, выразили "глубочайшую солидарность" с народом Ливана и сочувствие родственникам погибших. В Каире призвали немедленно прекратить огонь и найти мирное решение выхода из кризиса.

В ведомстве выразили опасения, что действия Израиля в Ливане и секторе Газа грозят разрастанием конфликта в регионе. В МИД призвали СБ ООН вмешаться и остановить эскалацию ситуации.

Глава МИД Иордании Айман Сафади также обратился с призывом к СБ ООН защитить регион "от катастрофических последствий" конфронтации.

"Израильская агрессия против Ливана стала возможной из-за неспособности международного сообщества остановить его агрессию против Газы. Израиль продолжает толкать регион в пропасть тотальной региональной войны, потому что международное сообщество не смогло встать на стражу своих законов и ценностей", - отметил министр.

Духовный лидер иракских шиитов аятолла Али ас-Систани призвал приложить "все возможные усилия, чтобы положить конец варварской агрессии Израиля и защитить ливанский народ от ее разрушительных последствий".

Ранее в понедельник президент Ирана Масуд Пезешкиан предостерег от начала более масштабной войны на Ближнем Востоке и призвал к переговорам для урегулирования ситуации в регионе.

Израиль с утра понедельника поразил более 1,1 тыс. целей "Хезболлы" в Ливане. The Times of Israel сообщала, что израильские военные предупредили граждан Ливана о том, что будут атаковать объекты городской инфраструктуры, где, по информации армии, может храниться оружие группировки.

Также, по данным Израиля, из Ливана за понедельник выпустили не менее 200 реактивных снарядов.