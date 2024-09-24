Байден считает возможным дипломатическое урегулирование между Израилем и "Хезболлой"

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Дипломатическое решение конфликта между Израилем и ливанской группировкой "Хезболла" - достижимая цель, заявил, выступая на Генассамблее ООН, президент США Джо Байден.

"Дипломатическое решение - все еще реальный путь", - сказал он и назвал дипломатическое урегулирование - единственным реальным способом решить противоречия между сторонами.

"Никто не заинтересован в варианте с полномасштабной войной", - добавил он, говоря о противостоянии Израиля с "Хезболлой".

Также он снова заявил о необходимости положить конец конфликту в секторе Газа.

"Я вместе с Катаром и Египтом выдвинул предложения по прекращению огня и обмену заложниками. Эти предложения поддержал Совет Безопасности ООН. Пришло время для того, чтобы стороны согласились на эти условия для того, чтобы заложники вернулись домой, для того, чтобы и Израиль, и Газа стали безопасными, для того, чтобы эта война закончилась", - сказал президент США.

7 октября 2023 года палестинское движение ХАМАС совершило нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. На фоне этого бойцы "Хезболлы", находящиеся на территории Ливана, и израильские военные стали обстреливать позиции друг друга вдоль границы.

23 сентября ЦАХАЛ начал операцию "Стрелы севера", в рамках которой ВВС наносят удары по объектам "Хезболлы" в Ливане. В частности, ЦАХАЛ атакует дома местных жителей, в которых, по данным армии, может храниться оружие группировки. Израиль перед атакой рассылает ливанцам сообщения с призывом покинуть дома.