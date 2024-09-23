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Израиль готовится к следующим этапам операции против "Хезболлы"

Израиль готовится к следующим этапам операции против "Хезболлы"
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наряду с ударами по "Хезболле" готовится к новым фазам кампании против боевого потенциала этого движения, заявил в понедельник начальник Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви.

"Мы атакуем инфраструктуру, которую "Хезболла" выстраивало для боевых действий за последние 20 лет (...) мы наносим удары, и мы готовимся к следующим этапам кампании", - цитирует The Jerusalem Post его слова.

Халеви пообещал вскоре озвучить более подробно шаги, к которым ЦАХАЛ ведет подготовку.

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В свою очередь глава израильского Минобороны Йоав Галант заявил, что удары Израиля уничтожили десятки тысяч реактивных снарядов "Хезболлы", вывели из строя целые отряды элитного подразделения "Хезболлы" – "Сил аль-Хаджа Радвана".

Одновременно с тем в понедельник вечером пять снарядов выпустили из Ливана по Хайфе. Впервые сирены воздушной опасности прозвучали не в предместье Хайфы, а в ее городской черте. Всего за день с ливанской территории запустили свыше 200 снарядов.

В ЦАХАЛ также сообщали, что ВВС Израиля нанесли удары более чем по 1,1 тыс. целей, связанных с "Хезболлой", применили свыше 1,4 тыс. боеприпасов. Израильская авиация атаковала строения и другие места, где "Хезболла" хранило ракеты, БПЛА, пусковые установки. Военные пообещали, что самолеты продолжат удары по позициям "Хезболлы" этой ночью.

7 октября 2023 года движение ХАМАС совершило нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. На фоне этого боевики "Хезболлы", находящиеся на территории Ливана, и израильские военные стали обстреливать позиции друг друга вдоль границы. Израильские официальные лица ранее не раз предупреждали о неизбежности более масштабного конфликта с "Хезболлой".

Израиль ЦАХАЛ Ливан Хезболла ХАМАС
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