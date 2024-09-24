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В СМИ отметили неясность того, решил ли Израиль вести войну с "Хезболлой"

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - По итогам прошедшего накануне заседания израильского кабинета министров по вопросам безопасности остается неясным, собирается ли Израиль начать полномасштабную войну с "Хезболлой", сообщает новостной сайт Ynet со ссылкой на источники.

"Источники информировали, что в ходе встречи не было принято никаких новых решений, но добавили, что Израиль по-прежнему открыт для деэскалации напряженности в отношениях с "Хезболлой", если последняя готова прийти к соглашению", - говорится в сообщении.

Во время встречи министры заявили, что главе правительства Биньямину Нетаньяху, находящемуся в США, важно принять участие в работе сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке на этой неделе, несмотря на активизацию боевых действий, поскольку "это важная PR-возможность".

Офис Нетаньяху объявил несколько часов назад, что премьер действительно собирается вернуться в Израиль, но откладывает свой прилет до вечера среды, сообщает издание The Times of Israel.

Движение "Хезболла" в ночь на вторник нанесло удар тяжелыми ракетами по военному аэродрому в районе города Афула и по авиабазе Рамат-Давид в Израиле, сообщает ливанский телеканал "Аль-Манар" со ссылкой на заявление движения.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в ночь на вторник было обнаружено около 15 снарядов, летевших со стороны Ливана.

Ранее ЦАХАЛ отмечал, что израильские военные продолжили нанесение ударов по "Хезболле" в Ливане в рамках операции "Стрелы севера".

Отмечается, что за прошедший день израильские ВВС нанесли многочисленные удары примерно по 1,6 тыс. объектов "Хезболлы" на юге Ливана и в долине Бекаа.

Хроника 07 октября 2023 года – 24 сентября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
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