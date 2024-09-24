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Военные Израиля продолжают наносить удары по объектам "Хезболлы" в Ливане

Число жертв авиаударов Израиля в Ливане выросло до 492 человек

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает наносить удары по объектам шиитского движения "Хезболла" в Ливане в рамках операции "Стрелы севера", сообщают израильские военные.

"За последние несколько часов под руководством разведки ЦАХАЛ ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов "Хезболлы", включая пусковые установки, командные пункты и инфраструктуру террористов во многих районах южного Ливана", - говорится в заявлении военных в Telegram.

Отмечается, что за прошедший день израильские ВВС нанесли многочисленные удары по примерно 1,6 тыс. объектов "Хезболлы" на юге Ливана и в долине Бекаа.

В свою очередь, телеканал CNN сообщает со ссылкой на осведомленного израильского чиновника, что представители политического эшелона Израиля "очень довольны" действиями военных во время операции в Ливане, проведенной в понедельник.

Тем временем, по данным министерства здравоохранения Ливана, число погибших в результате израильских авиаударов в стране возросло по меньшей мере до 492 человек.

Среди погибших 35 детей и 58 женщин. Министерство сообщило, что около 1645 человек получили ранения.

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