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Израильские военные нанесли удар по Бейруту

Израильские военные нанесли удар по Бейруту
Архивное фото
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла во вторник точечный удар по столице Ливана Бейруту.

"ЦАХАЛ нанес прицельный удар по Бейруту", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале армии.

The Times of Israel со ссылкой на ливанские СМИ передает, что удар пришелся не на ливанскую столицу, а на ее южный пригород Дахию, который считается оплотом "Хезболлы".

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Накануне ЦАХАЛ начал операцию "Стрелы севера", в рамках которой ВВС наносят удары по объектам группировки "Хезболла" в Ливане. В частности, ЦАХАЛ атакует дома местных жителей, в которых, по данным армии, может храниться оружие группировки. Израиль перед атакой рассылает ливанцам сообщения с призывом покинуть дома.

По данным ливанского Минздрава, в результате израильских атак погибли 558 человек, еще около 1,8 тыс. пострадали.

Хроника 07 октября 2023 года – 24 сентября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль Ливан Бейрут
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