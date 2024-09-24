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Целью удара ЦАХАЛа по Бейруту назван командир ракетного подразделения "Хезболлы"

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Целью удара израильских военных по Бейруту был командующий ракетным подразделением движения "Хезболла", сообщает The Times of Israel со ссылкой на израильские военные источники.

Военные пока не сообщали о судьбе командира, но пообещали вскоре обнародовать больше подробностей об ударе. Минздрав Ливана сообщил о шести погибших и 15 раненых, добавляет издание.

The Jerusalem Post уточняет, что речь идет о Амре Абдалле Далше. От местных и западных СМИ поступает противоречивая информация о том, смог ли он пережить налет.

По данным телеканала "Аль-Маядин", удар повредил жилой дом, спасатели пытаются добраться до мирных жителей, находившихся в здании.

Ливанские источники Reuters сообщили, что в результате подрыва этого дома погиб командир ракетного подразделения "Хезболы" Ибрахим Кубаиси.

The Times of Israel отмечает, что уже пятый удар ЦАХАЛа по Бейруту с момента нападения ХАМАСа на Израиль 7 октября 2023 года. Накануне израильские военные предприняли попытку убить влиятельного командира "Хезболлы" Али Караки. В "Хезболле" сообщили, что он жив, и находится в безопасном месте.

23 сентября ЦАХАЛ начал операцию "Стрелы севера", в рамках которой ВВС наносят удары по объектам "Хезболлы" в Ливане. В частности, ЦАХАЛ атакует дома местных жителей, в которых, по данным армии, может храниться оружие группировки. Израиль перед атакой рассылает ливанцам сообщения с призывом покинуть дома.

Хроника 07 октября 2023 года – 24 сентября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Бейрут Израиль Ливан Хезболла ЦАХАЛ
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