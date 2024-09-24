Минздрав Ливана сообщил о 558 погибших в результате израильских ударов

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - После начавшихся в понедельник массированных ударов Израиля по югу Ливана погибли 558 человек, пострадали более 1,8 тыс., сообщает во вторник "Аль-Джазира" со ссылкой на ливанское министерство здравоохранения.

Среди погибших как минимум 50 детей и 94 женщины.

Ранее сообщалось о 492 погибших и около 1,6 тыс. раненых.

В понедельник Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Стрелы севера", в рамках которой ВВС наносят удары по объектам группировки "Хезболла" в Ливане. В частности, ЦАХАЛ атакует дома местных жителей, в которых, по данным армии, может храниться оружие группировки. Израиль перед атакой рассылает ливанцам сообщения с призывом покинуть дома.

Во вторник представитель ЦАХАЛ Авихай Адраи опубликовал очередное обращение к жителям ливанских деревень с призывом покинуть здания, в которых, по данным Израиля, может храниться оружие "Хезболлы".