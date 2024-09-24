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На пост президента Молдавии будут баллотироваться рекордные 11 кандидатов

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Центризбирком Молдавии зарегистрировал во вторник последних троих кандидатов на пост президента республики, всего будут баллотироваться 11 претендентов, сообщила "Интерфаксу" пресс-служба ЦИК.

В бюллетень для голосования будут вписаны фамилии следующих кандидатов (в порядке подачи документов о регистрации): бывший генпрокурор Александр Стояногло (от Партии социалистов); действующий президент Майя Санду (от партии "Действие и солидарность"); председатель партии "Наша партия" Ренато Усатый; бывший премьер-министр Василий Тарлев (от партии "Будущее Молдовы"); экс-премьер Ион Кику (от Партии объединения и развития Молдовы); бывший башкан (глава) Гагаузской автономии Ирина Влах; экс-глава МВД Андрей Нэстасе (независимый кандидат), бывший депутат парламента Октавиан Цыку (от избирательного блока "Вместе"). Экс-прокурор Виктория Фуртунэ, бывший глава МИД страны Тудор Ульяновский и журналист Наталья Морарь зарегистрированы во вторник, баллотируются в качестве независимых кандидатов.

Кроме того, во вторник Центризбирком отказал в регистрации председателю партии "Коалиция за единство и благосостояние" Игорю Мунтяну в качестве кандидата на президентских выборах. Отказ основан на несоответствии требованию избирательного законодательства относительно сбора подписей - необходимо от 15 до 25 тысяч, собранных в не менее половине административных единиц второго уровня (районах и муниципиях), говорится в сообщении.

Как информирует пресс-служба, в каждом районе и муниципии необходимо собрать не менее 600 подписей в поддержку. В случае с Мунтяну это требование не было выполнено в 10 из 22 районов и муниципиях, где осуществлялся сбор подписей. ЦИК также признал недействительными 2,5 тысяч из 17,3 тысяч подписей в поддержку Мунтяну.

Таким образом, предстоящие выборы уже побили рекорд по количеству кандидатов. Ранее наибольшее количество кандидатов было на выборах президента в 1996 и 2016 году - по 9.

Нынешняя избирательная кампания проходит согласно изменённым положениям нового Кодекса о выборах. В частности, параллельно проводятся две кампании - по выборам президента и по конституционному референдуму о европейской интеграции.

В кампании по референдуму участвуют 15 партий. Из их общего количества 13 агитируют за внесение соответствующих изменений в Конституцию, а две - против. Партия социалистов Игоря Додона и Партия развития и объединения Молдовы Кику выступают против референдума и призывают бойкотировать его, то есть не брать бюллетень для голосования на референдуме.

Майя Санду Молдавия
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