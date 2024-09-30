ЦИК Молдавии откроет в России пять избирательных участков 20 октября

Два участка будут работать в Москве, и по одному - в Петербурге, Ярославле и Сургуте

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Центризбирком Молдавии решил на президентских выборах и конституционном референдуме 20 октября открыть на территории России пять избирательных участков.

Первоначально ЦИК планировал открыть в России 17 участков - столько же, сколько было на президентских выборах в 2020 году и на парламентских выборах в 2021 году. Однако затем комиссия решила сократить их число до пяти, мотивируя это "соображениями безопасности".

На прошлой неделе МИД Молдавии настаивал на сокращении количества участков до двух, чтобы они были только в Москве.

"Министерство иностранных дел приняло во внимание рекомендации компетентного учреждения, которое в результате комплексного анализа рисков сформулировало ряд обязательных требований безопасности. Их невозможно обеспечить во время проведения выборов на территории России, кроме как в помещении посольства", - говорилось в сообщении МИДа.

Категорически против такого предложения выступила оппозиционная в Молдавии Партия социалистов, которая обратилась с жалобой в ЦИК, требуя открытия большего количества участков. "ПСРМ рассматривает действия МИД как низкую и недостойную политическую игру, направленную на манипуляцию избирательным процессом, с целью ограничить возможность граждан, проживающих в РФ, выразить свою волю на выборах. Мы категорически осуждаем такие действия и требуем незамедлительного выполнения решения ЦИК по открытию пяти оговоренных избирательных участков на территории России", - говорится в заявлении социалистов.

В этой ситуации Центризбирком решил остановится на пяти участках: два будут работать в Москве и по одному - в Петербурге, Ярославле и Сургуте.

Всего 20 октября за границами Молдавии будет открыт 231 избирательный участок в 37 странах. Больше всего участков - 60 - будет открыто в Италии. В Германии будет открыто 26 участков, во Франции - 18, в Великобритании и США - по 17, в Румынии - 16. Для граждан Молдавии в Китае, на Кипре, в ОАЭ, Эстонии, Азербайджане, Японии, Латвии, Литве, Норвегии, Польше, Катаре и Венгрии будет открыто по одному избирательному участку.

Выборы президента Молдавии состоятся 20 октября. Одновременно с выборами пройдет конституционный референдум о вступлении Молдавии в ЕС. Гражданам предстоит ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы внесение поправок в Конституцию с целью вступления Республики Молдова в ЕС?". В случае положительного ответа, в Конституцию будет внесено ряд соответствующих поправок. Их текст, который будет опубликован в бюллетене для голосования, ранее был одобрен Конституционным судом.