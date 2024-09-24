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В "Хезболле" заявили об ударе дронами по штабу сил спецназначения ВМС Израиля

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Движение "Хезболла" заявило, что во вторник атаковало военно-морскую базу Израиля "Атлит", где располагается штаб "Шайетет 13" - частей спецназначения ВМС, сообщает телеканал "Аль-Джазира".

В "Хезболле" отметили, что применили рой беспилотников-камикадзе. Удар нанесли по месту дислокации израильских офицеров и солдат, и в движении заверили, что поразили цели.

Телеканал напоминает, что база находится к югу от Хайфы. "Хезболла" атаковала этот район Израиля в минувшие выходные.

Позднее в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что неприятель запустил три беспилотника по этой базе. Два БПЛА удалось перехватить, но попадание третьего причинило небольшой ущерб и вызвало пожар. Военные отметили, что пострадавших нет, а пожар удалось потушить.

Одновременно с тем представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что при ударе ВВС по Бейруту во вторник удалось ликвидировать не только командующего ракетными силами движения "Хезболла" Ибрагима Кубаиси, но и минимум двух других командиров. Хагари объяснил, что Кубаиси нес ответственность за обстрелы Израиля в последние дни, в том числе за пуски 300 реактивных снарядов во вторник.

В понедельник ЦАХАЛ начала операцию "Стрелы севера", в рамках которой израильские ВВС наносят удары по объектам "Хезболлы" в Ливане. В частности, ЦАХАЛ атакует дома местных жителей, в которых, по данным армии, может храниться оружие группировки. Израиль перед атакой рассылает ливанцам сообщения с призывом покинуть дома.

Израиль Ливан Хезболла ЦАХАЛ
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