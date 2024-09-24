"Хезболла" нанесла ракетные удары по израильской базе близ города Цфат

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Бойцы ливанского шиитского движения "Хезболла" запустили 50 ракет по израильской военной базе, расположенной недалеко от города Цфат в Северном округе Израиля, сообщают во вторник арабские СМИ со ссылкой на заявление группировки.

"В поддержку сопротивления в Газе и в защиту Ливана и его народа мы выпустили 50 ракет по базе "Дадо", - приводят СМИ выдержку из заявления "Хезболлы".

По данным движения, эта база является оперативным штабом Северного командования армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В свою очередь The Times of Israel со ссылкой на ЦАХАЛ сообщает, что во вторник с территории Ливана по северным районам Израиля запустили более 270 ракет, многие из них удалось перехватить.

В результате ракетных обстрелов "Хезболлы" "были повреждены дома, нанесен ущерб имуществу, по меньшей мере два человека получили легкие ранения".

В понедельник ЦАХАЛ начал операцию "Стрелы севера", в рамках которой израильские ВВС наносят удары по объектам "Хезболлы" в Ливане. В частности, ЦАХАЛ атакует дома местных жителей, в которых, по данным армии, может храниться оружие группировки. Израиль перед атакой рассылает ливанцам сообщения с призывом покинуть дома.